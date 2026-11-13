La famiglia Commisso ha già versato altri 15 milioni di euro nelle casse della Fiorentina nei primi mesi della stagione 2026-27, dopo i 100 milioni immessi in conto capitale nell’esercizio precedente. Dopo la scomparsa di Rocco, l’impegno della proprietà prosegue con il figlio Giuseppe, presidente, e la moglie Catherine, membro del CdA. È stata rinnovata anche la partnership con Mediacom, main sponsor da 25 milioni l’anno. Le risorse messe a disposizione del club superano così il mezzo miliardo, con 301 milioni in capitale, di cui 122 per il Viola Park, e 200 milioni in sponsorizzazioni. Aggiungendo i 143 milioni pagati ai Della Valle nel giugno 2019, l’investimento complessivo sale a 644 milioni. Per il Franchi è previsto un ulteriore contributo da 55 milioni. Al 30 giugno 2026 la Fiorentina ha un patrimonio netto di 232 milioni, una posizione finanziaria netta positiva per 16 milioni e nessun debito con le banche.

Nel 2025-26 gli stipendi dei tesserati sono saliti da 83 a 121 milioni. La spesa per gli allenatori, bonus compresi, è passata da 9 a 26 milioni per effetto del contratto di Stefano Pioli e del cambio in panchina. La gestione fiscale del contratto di Pioli, reduce dall’esperienza in Arabia Saudita, ha comportato costi aggiuntivi di consulenza legale, con un debito di 2 milioni verso Venom Sport. Tra i giocatori hanno pesato il raddoppio dell’ingaggio di Kean al rinnovo e i numerosi acquisti, che hanno fatto salire gli ammortamenti da 39 a 56 milioni. Il bilancio registra inoltre 15 milioni di svalutazioni e 10 di minusvalenze. I ricavi caratteristici sono scesi da 135 a 122 milioni per i peggiori risultati sportivi, mentre i proventi da player trading sono calati da 64 a 15 milioni dopo la scelta di trattenere i big. I 17 milioni ricevuti per la transazione tra Lega e IMG sui diritti TV esteri pregressi sono stati girati integralmente alla precedente proprietà in base allo «Stock Purchase Agreement» del 2019.

In estate la famiglia Commisso ha acquistato una proprietà adiacente per ampliare il Viola Park e ha affidato a Fabio Paratici un budget di mercato orientato a «continuare il processo di patrimonializzazione sia sportiva che tecnica». Gli acquisti valgono 130 milioni al netto degli obblighi di riscatto, tra cui 26 per Atta, 26 per Oulai, 22 per Pellegrino, 18 per Beto e 15 per Viery. Le cessioni hanno già fruttato 47 milioni, di cui 35 per Kean, in attesa che si concretizzino le operazioni in prestito per Piccoli e Gosens. Per il 2026-27 è prevista una riduzione degli stipendi del 25% che, insieme alle plusvalenze, dovrebbe migliorare i conti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.