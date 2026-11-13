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Dalla Turchia arrivano le prime voci di mercato su Oulai. Le indiscrezioni parlano di cifre importanti per il centrocampista ivoriano, che la Fiorentina ha acquistato proprio dal Trabzonspor. Una cessione a gennaio, a soli cinque o sei mesi dal suo arrivo a Firenze, appare però poco plausibile.

Per acquistare Oulai, la Fiorentina ha investito 26 milioni di euro, a cui si aggiungono un maxi bonus e una percentuale da riconoscere al Trabzonspor. Rivenderlo dopo pochi mesi esporrebbe il club al rischio di una pesante minusvalenza. Secondo il pezzo, per prendere in considerazione una cessione servirebbe un’offerta superiore ai 30 milioni di euro, al netto delle componenti aggiuntive.

Se a gennaio la Fiorentina farà operazioni di peso, secondo l’articolo riguarderanno altri giocatori. Le voci su Oulai e su De Gea, capitano della squadra, sono considerate poco concrete. Lo scrive la Nazione.