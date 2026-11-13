Gli amministratori si sono ritrovati a gestire l'esplosione dei costi sportivi
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La Gazzetta dello Sport ha analizzato il bilancio della Fiorentina di Rocco Commisso. Al di là dei numeri (BILANCIO), questo il commento sulla situazione finanziari del club:
Il 2025-26 è stato un annus horribilis per la Fiorentina, sotto qualsiasi punto di vista. La scomparsa di Rocco Commisso ha segnato profondamente la comunità viola, mentre sul campo la squadra ha vissuto l'incubo della retrocessione. A completare il quadro, la perdita più alta dell'era italo-americana. La stagione dei massicci investimenti e delle aspettative deluse si è conclusa con il 15° posto in campionato e un deficit di 136 milioni. La voglia di regalare ai tifosi una squadra competitiva per il Centenario è stata pagata a caro prezzo. E non ha sortito gli effetti sperati. Così gli amministratori si sono ritrovati a gestire l'esplosione dei costi sportivi.
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