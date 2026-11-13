La Fiorentina ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con una perdita di 136,4 milioni di euro, contro i 23,2 milioni dell’esercizio precedente, e un valore della produzione fermo a 153 milioni. È un passivo record nella storia centenaria del club, maturato in una stagione in cui la squadra ha rischiato la retrocessione in Serie B. Alla multa UEFA da 6 milioni si aggiunge l’intervento della proprietà, che ha versato 100 milioni, di cui 5 nel primo semestre e 95 il 1° gennaio 2026. Il patrimonio netto è così passato da 250 a 350 milioni, dando margine di manovra al nuovo ds Fabio Paratici, che ha avviato il rinnovamento della rosa già in estate. Nella relazione di bilancio, l’ad Mark Stephan scrive che il presidente Joseph Commisso ha già «approvato un nuovo apporto di capitale di 15 milioni» per proseguire il lavoro del padre Rocco e «riportare in alto la Fiorentina».

I costi del personale sono aumentati di oltre 36 milioni, portando a circa 121 milioni la spesa per calciatori, staff tecnici, bonus e dipendenti. Gli oneri complessivi hanno superato i 300 milioni, compresi gli investimenti sul mercato per giocatori come Piccoli e Sohm. Sul risultato ha pesato anche il calo delle plusvalenze, con l’ex ds Daniele Pradè che ha fatto cassa soltanto con le cessioni del giovane Lucchesi e di Pablo Marí. La risoluzione del contratto di Stefano Pioli, a cui era stato affidato un progetto triennale, è costata 10 milioni dopo l’esonero di novembre. Il tecnico aveva raccolto quattro punti, per un costo di 2,5 milioni a punto.

Dopo i 30 milioni complessivi, da pagare a rate, per Brescianini e Fabbian a gennaio, Paratici ha potuto investire altri 130 milioni sul mercato. L’acquisto più caro è stato Atta a 26,3 milioni, di cui 5,6 figureranno nel prossimo bilancio per effetto dell’ammortamento, seguito da Oulai a 26 milioni e Pellegrino a 22,1. Il prestito di Mastantuono dal Real Madrid è costato 100 mila euro. Il ds ha ridotto il monte ingaggi anche grazie a cessioni come quella di Kean al Como per 40 milioni. Per alleggerire i conti futuri, il club ha iscritto la cessione di Piccoli per 1,5 milioni, pur potendo contabilizzare subito tutti i 18 milioni del prestito con obbligo di riscatto, e ha svalutato Nzola di 2,8 milioni, portandone il valore da 3,5 a 0,7 milioni e riducendo il rischio di una futura minusvalenza. Sullo stadio, la Fiorentina ribadisce le perdite da biglietteria e la volontà di investire nel restyling. «Perché una crescita dei ricavi aumenta la capacità di investire e costruire un futuro più solido». Lo scrive il Corriere Fiorentino.