Lo spagnolo è anche il principale ambasciatore in Italia di Joma

Giovanni Zecchi
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Il mercato invernale si avvicina, ma è ancora presto per capire quali mosse farà la Fiorentina a gennaio. Sul fronte delle uscite sono già circolate alcune indiscrezioni, a partire da quelle su David De Gea.

Le voci su De Gea ipotizzano un cambio tra i pali, ma secondo l’articolo la sostituzione del portiere spagnolo non è sul tavolo della società viola. La Fiorentina e il giocatore hanno deciso la scorsa estate di proseguire insieme e De Gea è il capitano della squadra.

Lo spagnolo è anche il principale ambasciatore in Italia di Joma, azienda spagnola e sponsor tecnico della Fiorentina. Il ruolo che ricopre dentro e fuori dal campo, insieme alla scelta condivisa in estate, rende difficile immaginare che il club decida di separarsene durante la finestra di gennaio. Lo scrive la Nazione.

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