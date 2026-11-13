Arthur Atta ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e potrebbe rientrare a gara in corso a Monza, con il Cagliari come possibile occasione per tornare titolare. Nelle uniche due partite iniziate dal primo minuto con Paolo Vanoli, il francese ha giocato da mezzala nel 4-3-3 contro il Napoli, insieme a Fagioli e Ndour, e da trequartista nel 4-2-3-1 a Venezia, con Mastantuono e Njie alle spalle di Beto. A Venezia è arrivata la prima vittoria stagionale, in una delle prove offensive più convincenti della Fiorentina.

Nelle sei partite senza Atta, Vanoli ha continuato ad alternare i due moduli. Nel 4-3-3 il francese tornerebbe nel suo ruolo naturale di mezzala sinistra, con Ndour e uno tra Fagioli e Oulai, la cui convivenza a centrocampo resta complicata. Nel 4-2-3-1 si giocherebbe il posto sulla trequarti con Pedro Gonçalves, titolare in quel ruolo contro la Juventus. Le difficoltà difensive e l’equilibrio ancora da trovare tra i reparti rendono improbabile vedere dal primo minuto Atta e Gonçalves insieme a Mastantuono, Njie e Pellegrino. L’ipotesi è che il francese parta titolare, con il portoghese come primo cambio per cercare di ribaltare la partita o gestire il vantaggio.

Dall’infermeria arrivano buone notizie anche per Luca Ranieri, pienamente recuperato e pronto a giocarsi una maglia da titolare a Monza dopo essere già stato convocato contro la Juventus. Si prospettano invece tempi di recupero lunghi per Pongracic. Ndour è rientrato dal ritiro dell’Under 21 per un problema alla caviglia che appare di lieve entità e dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Vanoli per la trasferta di Monza. Lo scrive Repubblica Firenze.