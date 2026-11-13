Uno Scudetto sfumato? Non per Francesco Toldo, che analizza quella stagione con la Fiorentina
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Francesco Toldo è stato uno dei migliori portieri nella storia viola. Proprio la Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali lo ha intervistato, ecco alcune delle sue parole:
La particolarità di Cecchi Gori era che voleva migliorare la squadra di anno in anno, non cedeva i pezzi migliori, ma comprava. Quando c'è stato l'infortunio di Batistuta nel '99, e la partenza di Edmundo per il Carnevale, sono state prese un po' per scuse. Senza rosa lunga era difficile mantenere il livello, vincere lo Scudetto sarebbe stato un miracolo. Le prendo come delle scuse, se non c'erano queste evenienze sarebbe stato difficile lo stesso arrivare primi, la gente era contenta del terzo posto, diciamoci la verità.
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