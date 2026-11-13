In un certo momento della scorsa stagione sembrava che la Fiorentina dipendesse dalla presenza di Manor Solomon nell'11 titolare. Forse esageriamo leggermente, ma l'ex Tottenham era stato un innesto vitale a gennaio, dato che fino a quel momento Vanoli aveva dovuto schierare la sua Fiorentina senza una vera ala di ruolo. Nonostante qualche infortunio di troppo, la sua esperienza fiorentina non è di certo stata negativa, ma Fabio Paratici ha scelto di non riscattarlo. E così Solomon in estate aveva scelto il West Ham per ripartire, lui che in Championship ha sempre brillato.

Delusione Hammers

Solomon non incide

Regola numero 1 della Championship:, un girone Dantesco più che un campionato. Lo sta scoprendo proprio il West Ham di Solomon. Gli Hammers, dopo l'inaspettata (ma neanche troppo) retrocessione, dovevano essere i dominatori del campionato, ma la realtà è un'altra. Ilnon rispecchia il valore della rosa, e non a caso il tecnicoè stato già esonerato. Proprio il tecnico portoghese era stato uno dei maggiori sponsor dell'arrivo di Solomon, concedendogli sempre un ottimo minutaggio, ma l'ala israeliana non ha ripagato la fiducia.E dire che la sua avventura a Londra era iniziata bene, concontro il Burnley. Da lì in poi una sola rete in 17 partite, nel 6-0 contro il Wrexham. Nel 4-4-2 orchestrato da Nuno lui occupava la posizione di esterno sinistro, con Bowen, nome che ai tifosi viola evoca brutti ricordi datati 2023, sull'altra fascia, ma il gioco degli Irons non entusiasma, e le prestazioni di Solomon, risultando poco incisivo sotto porta e confusionario nelle soluzioni.

The Athletic ha scritto che le scelte di Espirito Santo di schierare giocatori fuori forma come Solomon o il portiere Hermansen, sono state una delle cause dell'esonero dell'ex tecnico del Forest. Il clima era diventato insostenibile, visti i continui attriti con i giocatori, e così la dirigenza alla prima occasione utile (due sconfitte di fila), ha scelto di puntare su Scott Parker. Parker, oltre che un ex Hammer, è il mago delle promozioni in Premier. E qual è stata la prima mossa del mago? Alla prima vera gara sulla panchina del West Ham, il nuovo tecnico ha scelto di far partire Solomon dalla panchina, rimediando una sconfitta per 2-1 in casa del Blackburn. La stagione è ancora lunga, ma la sensazione è che l'ex viola dovrà riconquistarsi un posto da titolare.