Fabrizio Lucchesi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare il brutto momento che sta attraversando il centrocampista viola Nicolò Fagioli:

"Il dato oggettivo è che su Fagioli ci sono sempre state grandi aspettative, ma gli intoppi extra campo ne hanno rallentato la crescita. Adesso il ragazzo non riesce a trovare la continuità di prestazioni che tutti si aspettavano. Il giorno in cui la società riterrà conclusa l'attesa, dovrà mettere un punto fermo, capitalizzare il massimo dalla sua cessione e ripartire con un altro profilo. Il primo ad essere deluso sarà proprio lui, perché a fine carriera si troverà a dire: 'Potevo fare di più'. A Firenze non ha fatto malissimo, ma non ha rispettato le attese. Credo che ci sia già un dialogo tra la dirigenza e il suo entourage: il manager avrà probabilmente intuito le intenzioni future del club viola e non è da escludere che si stia lavorando su un doppio binario, ovvero su come separarsi e con chi sostituirlo."

La Fiorentina?

"Gli ultimi risultati sono senz'altro incoraggianti, ma in assoluto, per la storia del club e per gli investimenti sostenuti, la squadra si trova ancora troppo in basso in classifica. Questa rosa ha potenzialità nettamente superiori rispetto alla posizione attuale."