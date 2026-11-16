L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi sul momento complicato di Nicolò Fagioli e sulle prestazioni offerte dal centrocampista viola, prima con la Nazionale e poi con la maglia gigliata. Nel corso del suo intervento ha espresso anche alcune valutazioni sul reparto arretrato a disposizione di Vanoli.

Fagioli

Quella di Fagioli con l'Italia è stata una prova decisamente negativa, ma non credo sia giusto individuare in lui il principale responsabile. Ci sono diversi giocatori che meriterebbero un'insufficienza. Va anche detto, però, che nelle precedenti occasioni qualcosa di positivo da parte sua si era intravisto. Per Fagioli questa deve essere una stagione determinante. È da tempo che aspettiamo una sua definitiva affermazione e in estate la Fiorentina ha anche valutato la possibilità di cederlo. Gli manca una leadership che, almeno finora, non ha dimostrato di poter garantire. Il vero limite è la continuità: se vuole fare il salto di qualità deve prima conquistarsi un posto da titolare nella Fiorentina. Solo dopo si potrà ragionare sul resto. Rimane comunque una domanda: qual è il suo ruolo?.

Sulla difesa

Dragusin gode di una considerazione molto positiva, ma poi sul campo finisce spesso tra quelli che fanno peggio. Pongracic, al contrario, mi sembra un giocatore valutato meno di quanto meriterebbe. Ranieri è passato dall'essere considerato uno scarto a diventare praticamente indispensabile. Viery, invece, ha le qualità per costruirsi un percorso importante e diventare un buon difensore. Adesso sarà Vanoli a dover prendere le decisioni e scegliere gli uomini su cui puntare.