Moreno Roggi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina e indicare le mosse per gennaio
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Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Moreno Roggi ha parlato del momento della squadra e dell'attesa dei tifosi viola:
Non è semplice, vedendo i risultati degli ultimi anni, però credo che ai tifosi viola, se fai vedere l’impegno come quello contro la Juventus, dove la squadra ha dimostrato doti tecniche e fisiche, oltre all’attaccamento alla maglia, la gente ripaga. La Fiorentina è una squadra importante, con giocatori che dovevano esprimersi, serviva un primo periodo di ambientazione per via dei tanti giocatori nuovi che sono arrivati nella sessione estiva. A gennaio un aiutino sulla difesa servirebbe.
Problemi difensivi
Da difensore, non posso dire che quando si prendono tanti gol sia solo colpa della difesa: si comincia a difendere dagli attaccanti. Però è anche vero che un pochino più di personalità e guida dietro non farebbe male, anche se gli infortuni non aiutano.
Il momento della squadra
È una squadra assolutamente in crescita. Sono passati quei mesi utili ai nuovi innesti per ambientarsi, in più abbiamo avuto anche il contrattempo dell’allenatore, che ha provocato un ritardo sul piano tecnico-tattico.
Goncalves e Oulai
Loro non sono cresciuti, hanno semplicemente iniziato a giocare perché fino a questo momento non erano stati schierati. Anche contro il Frosinone Oulai aveva fatto una grande partita, è un giocatore che, da calciatore, vorrei sempre avere al mio fianco in campo. Mi piacerebbe vedere giocare insieme Oulai-Fagioli: hanno caratteristiche differenti e possono giocare tranquillamente insieme e aiutare la squadra.
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