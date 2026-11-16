Alberto Malusci, ex viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del

Anche lo scorso anno ha avuto un periodo così e poi, con l’arrivo di Vanoli, ne è uscito diventando il migliore della squadra. Quest’anno sta rivivendo questa situazione: deve essere brava tutta la squadra ad aiutarlo a uscirne. Nell’arco di un campionato, periodi più scuri ci possono essere. Vanoli lo ha messo in panchina con la Juve per un motivo: il mister è l’unico che può finalmente rendere il suo rendimento costante.

Prossime partite

La Fiorentina deve guardare partita per partita, non deve guardare a questo blocco di partite. A valori siamo più forti delle prossime squadre, però a volte essere più forti sulla carta non è sufficiente. Abbiamo visto come contro il Genoa l’approccio sbagliato abbia portato a una sconfitta. Ci vuole la forza di una squadra che vuole fare risultato, perché possiamo e dobbiamo farlo.

L'equilibrio

Vanoli si è focalizzato sul trovare un equilibrio, anche Atta penso sia quasi recuperato. Credo che lui impazzisca per il fattore dei gol subiti e si sia concentrato molto sul sistemare la fase difensiva.

L'augurio di un bel gioco

Quest’anno da Vanoli mi aspetto, visto che siamo usciti dalla zona bassa, di esprimere anche un gioco bello da vedere, perché abbiamo le qualità per farlo. Mi auguro anche un gioco spumeggiante, come visto a tratti contro la Juventus, quella contro i bianconeri è stata la migliore apparizione stagionale dei viola.