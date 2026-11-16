Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del

Credo che Fagioli non sia uscito bene da questa partita, ha preso una bastonata, ma l’ha presa tutta la nazionale: qui è un problema più del collettivo che del singolo. Penso che tornerà al Viola Park con la felicità e l’orgoglio di essere stato chiamato nuovamente in nazionale.

Prossimi impegni

La Fiorentina deve iniziare a fare il suo campionato come ha iniziato a fare dalla partita contro il Como. Non deve stare a guardare chi ha contro, deve macinare contro qualsiasi squadra affronti, deve imporre il suo gioco o almeno provarci, come ha fatto contro Atalanta e Inter. In questo modo metterà in difficoltà tutte le squadre; se invece conduce delle prestazioni come contro il Genoa, la sconfitta arriva.

La difesa e gli errori

Il portiere e i due centrali hanno fatto degli errori individuali su cui l’allenatore può farci poco. Lì Vanoli sarà impazzito, c’è da migliorare sicuramente su alcune attenzioni dei singoli. Penso che la difesa vista contro la Juventus sia già un passo avanti.

Le prospettive sulla stagione

Non penso proprio che la Fiorentina abbia dei grossi problemi a salvarsi rispetto all’anno scorso. Magari, fino alla sfida contro il Como, un po’ di paura l’avevo, ora non più. Mi piacerebbe vedere una squadra che faccia un bel gioco: la mia ignoranza mi dice che, se giochi bene, nel 90% dei casi i risultati arrivano. Nella sfida contro la Juventus abbiamo visto una bella Fiorentina. Possono recriminare un rigore, ma in alcuni momenti il pareggio gli stava anche stretto.