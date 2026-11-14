Il mister della Fiorentina femminile Pinones Arce, ha parlato al termine della vittoria contro la Lazio, analizzando il momento della squdra:

Non sono solita guardare la classifica, ma, come ho già detto, dobbiamo continuare a crederci con grande convinzione. Le ragazze sono straordinarie, sia come calciatrici che come persone, hanno fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti. Anche io credo molto in questo progetto e i progressi della Fiorentina sono evidenti. Stiamo dimostrando di saper reagire anche nei momenti di difficoltà, proprio come successo oggi. La Lazio probabilmente meriterebbe una posizione migliore, ma per quanto visto in campo abbiamo meritato la vittoria.