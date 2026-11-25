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La signora Edda, 96 anni, ospite della Rsa Cardinal Colombo di Morosolo, a Casciago, in provincia di Varese, aveva un desiderio: ricevere un messaggio dal suo idolo, Roberto Baggio. Ma il campione vicentino, dopo aver letto l’articolo pubblicato del Corriere della Sera, ha voluto fare ancora di più. Insieme alla sua famiglia, ha inviato a Edda un libro che racconta la sua storia, accompagnato da una dedica autografa: "Alla grande Edda con affetto e amicizia, un abbraccio forte forte. Roberto Baggio"

Inutile dire che la signora Edda ha apprezzato infinitamente il gesto inaspettato. L'emozione è stata immediata e visibile: gli occhi lucidi, le lacrime e la difficoltà nel trovare le parole. Si è goduta quel momento speciale, per poi ringraziare il "Divin Codino" con un messaggio: "Ciao Roberto, questa mattina mi hai proprio emozionata. Quante volte ti ho visto, quante volte… Eri bello e bravo. Grazie, grazie, grazie tante. Un bacio".

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