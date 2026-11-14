Emma Severini, protagonista contro la Lazio, ha commentato la vittoria viola e presentato la sfida con il Como
VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile
Emma Severini ha parlato ai microfoni di TMW. La centrocampista gigliata è stata protagonista del vantaggio viola nella sfida odierna contro la Lazio. Di seguito le sue parole sull’incontro:
Eravamo consapevoli dell’importanza della partita e siamo davvero orgogliose di questa vittoria. Adesso occupiamo il terzo posto, che rappresenta il nostro obiettivo, e in vista della sfida con il Como era fondamentale dare continuità ai risultati. Anche la Lazio aveva bisogno di punti, proprio come noi, ma siamo riuscite a gestire bene la pressione e a conquistare i tre punti. Dopo il loro pareggio abbiamo attraversato un breve momento di difficoltà, dal quale siamo state brave a uscire subito. Dobbiamo comunque migliorare sotto il profilo della concretezza.
Sulla prossima sfida
Contro il Como ci aspetta una bella partita: stanno attraversando un buon momento e hanno una squadra esperta. Per noi, però, i tre punti sono fondamentali per raggiungere la Champions, li vogliamo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Radio e tv
Bucchioni: "I prossimi due match possono cambiare la stagione. Njie? Qualità enormi"
Obiettivi mercato
L'obiettivo viola Højbjerg protagonista: gol e assist, dominato il Portogallo
live
Femminile, battuta anche la Lazio. Viola momentaneamente al terzo posto
VN scout
Hojbjerg è perfetto, ma se sfuggisse? C'è Lynen, re degli intercetti
Radio e tv
Natali: "I gol subiti non sono colpa solo della difesa. De Gea? Deve guidare tutti"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti