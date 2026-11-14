Emma Severini ha parlato ai microfoni di TMW. La centrocampista gigliata è stata protagonista del vantaggio viola nella sfida odierna contro la Lazio. Di seguito le sue parole sull’incontro:

Eravamo consapevoli dell’importanza della partita e siamo davvero orgogliose di questa vittoria. Adesso occupiamo il terzo posto, che rappresenta il nostro obiettivo, e in vista della sfida con il Como era fondamentale dare continuità ai risultati. Anche la Lazio aveva bisogno di punti, proprio come noi, ma siamo riuscite a gestire bene la pressione e a conquistare i tre punti. Dopo il loro pareggio abbiamo attraversato un breve momento di difficoltà, dal quale siamo state brave a uscire subito. Dobbiamo comunque migliorare sotto il profilo della concretezza.