Emma Severini, protagonista contro la Lazio, ha commentato la vittoria viola e presentato la sfida con il Como

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Emma Severini ha parlato ai microfoni di TMW. La centrocampista gigliata è stata protagonista del vantaggio viola nella sfida odierna contro la Lazio. Di seguito le sue parole sull’incontro:

Eravamo consapevoli dell’importanza della partita e siamo davvero orgogliose di questa vittoria. Adesso occupiamo il terzo posto, che rappresenta il nostro obiettivo, e in vista della sfida con il Como era fondamentale dare continuità ai risultati. Anche la Lazio aveva bisogno di punti, proprio come noi, ma siamo riuscite a gestire bene la pressione e a conquistare i tre punti. Dopo il loro pareggio abbiamo attraversato un breve momento di difficoltà, dal quale siamo state brave a uscire subito. Dobbiamo comunque migliorare sotto il profilo della concretezza.
Emma Severini

Sulla prossima sfida

Contro il Como ci aspetta una bella partita: stanno attraversando un buon momento e hanno una squadra esperta. Per noi, però, i tre punti sono fondamentali per raggiungere la Champions, li vogliamo.

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