VIDEO - Pellegrino racconta l'esultanza alla Bati: "Ma non lo farò più!"

Albert Gudmundsson, attaccante islandese in prestito alla Lazio dalla Fiorentina, era fermo dallo scorso 26 settembre, quando aveva rimediato un infortunio alla spalla al 27° minuto della sfida tra Islanda ed Estonia.

Dopo un ciclo di terapie, il biancoceleste è tornato finalmente in campo nell’amichevole vinta per 3-0 contro la formazione maltese del Mgarr United. L’allenatore Gennaro Gattuso lo ha schierato dal primo minuto, sostituendolo al 46’ con il classe 2006 Serra. Un rientro importante per la Lazio, che ritrova così il proprio attaccante dopo oltre un mese e mezzo di assenza.