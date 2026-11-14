Il pessimo avvio della retroguardia viola in questa stagione è certificato non soltanto dai 25 gol incassati, ma anche dall’assenza di clean sheet da parte di De Gea nelle prime 11 giornate.

Dal punto di vista delle reti inviolate, quello attuale rappresenta il secondo peggior avvio dell’intera storia della Fiorentina. Sono infatti state già superate le annate 1942/43 e 2001/02, nelle quali la formazione gigliata riuscì a mantenere per la prima volta la porta inviolata soltanto all’11º giornata. Per i viola, la seconda stagione del nuovo millennio non fu certamente memorabile, vista la retrocessione in Serie B, seguita dal fallimento del club nell’estate successiva.

Per trovare l’unico avvio peggiore di quello attuale bisogna tornare ancora più indietro nel tempo, a un precedente che risale addirittura a prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale.