Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, l'allenatore Riccardo Galli ha affrontato il momento gigliato:

È difficile perché è deprimente. Dà un quadro della Fiorentina preoccupante e bisogna andare avanti. Hai fatto due rientri dalla sosta brutti, è preoccupante perché dobbiamo cercare di capire da dove potrebbe arrivare la soluzione e nessuno sa quale strada si potrebbe percorrere.