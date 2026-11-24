Riccardo Galli ha parlato a Radio Bruno della crisi viola, delle parole di Vanoli in conferenza e della prossima sfida salvezza
VIDEO - Cassano: "Vanoli non può allenare la Fiorentina. E' improponibile"
Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, l'allenatore Riccardo Galli ha affrontato il momento gigliato:
È difficile perché è deprimente. Dà un quadro della Fiorentina preoccupante e bisogna andare avanti. Hai fatto due rientri dalla sosta brutti, è preoccupante perché dobbiamo cercare di capire da dove potrebbe arrivare la soluzione e nessuno sa quale strada si potrebbe percorrere.
Vanoli in conferenza
È stato un Vanoli diverso. Lì per lì c’era un po’ di stupore, ci aspettavamo che dicesse le stesse cose, invece ha detto cose molto forti. Nel calcio, queste parole significano che questa consapevolezza e condivisione ci mettono davanti a un bivio decisivo: o l'allenatore viene ascoltato a pieno, oppure occhio perché si può andare in situazioni ancora più critiche.
Prossima sfida
È uno scontro diretto per la salvezza e ci arriviamo con una bastonata come quella di ieri. Mettendosi nei panni dell’Udinese, loro sanno di sfidare in casa una squadra battibile. Per questo serve un qualcosa che scatti all’interno dello spogliatoio viola. Al contrario, se non accadesse, l’Udinese potrebbe cogliere l’occasione di raccogliere punti per salire in classifica.
Alcuni singoli
Ad alcune individualità, come Mastantuono: l’allenatore chiede di fare cose più per il collettivo che per i singoli. Questo deve dirlo soprattutto in allenamento, è lì che deve chiedere ai destinatari del messaggio che bisogna fare buone cose individuali, ma essere più squadra.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Radio e tv
Guetta: "Basta mediocrità, non si può più tollerare. Da Paratici ai giocatori sono tutti colpevoli"
Radio e tv
Bocci: “Squadra illogica e senza equilibri. Paratici ammetta di aver sbagliato”
Esclusive
Fiorentina, il dollaro non può bastare a colmare un vuoto di gestione così evidente
Esclusive
Un disastro: torna l’incubo della salvezza. Tutti in discussione, Commisso intervenga.
Social
Basile durissimo: "Fiorentina ostaggio della mediocrità. Nel club manca chi capisce di calcio"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti