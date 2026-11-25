Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, l'ex viola Francesco Graziani, detto Ciccio ha affrontato il momento viola:

C'è poco da salvare. La verità è: aiutati che il ciel ti aiuta. Qui non so quale possa essere la soluzione. Ora rivogliamo tutti Fagioli, prima tutti Oulai. Ho l'impressione che ci sia una confusione dentro questa squadra, lo dico da persona esterna. Però continuiamo a prendere una quantità di gol esagerata. Bisogna fare i complimenti al Monza, che ha giocato bene, e poi a Varela che ha fatto due gol, uno più bello dell'altro. Però continuiamo a prendere troppi, troppi gol. Non è possibile.

La difesa

Mettiti a tre dietro, santa miseria! Con Jimenez da una parte e Joao Mario dall'altra, che ti aiutano un po' tornando. Penso che possa essere l’unica soluzione, perché non si può andare avanti così. Non so che abbia in mente Vanoli. Poi dicono che il centrocampo non filtra, ma che c'entra? C’è da mettere una toppa dietro, perché ormai la difesa è un pozzo senza fine.

Una scossa necessaria

Quando cambi allenatore è una sconfitta per tanti. Non so quanto Vanoli stia incidendo o meno all'interno della squadra, però un cambio tattico serve, come potrebbe essere mettere la difesa a tre. E poi non vedo una figura forte all'interno della società. Servirebbe uno che prende a calci i borsoni dentro lo spogliatoio. Se ci andassi io lì dentro, farei un casino che non avete idea, per fargli capire che non è possibile stare in quella posizione, anche perché alla fine è una buona squadra.

Ndour e lo spogliatoio

Sento tante voci su Ndour, il problema della Fiorentina non è di certo lui. Qui c’è da capire se la squadra gioca per il collettivo oppure se qualcuno pensa solamente a se stesso. E c’è da capire se la società crede ancora nell’allenatore oppure no, perché se in uno spogliatoio inizia a emergere lo "io" invece del "noi", diventa un problema.

Le responsabilità

Chi ha lavorato in tutto questo meccanismo non ha lavorato bene. Se tu chiedi a Paratici oggi se si senta responsabile, sono sicuro che lui ti dica di sì, perché ha fatto delle scelte su giocatori e allenatori, ma le cose stanno andando male. C’è qualcosa di negativo che non funziona. Ad oggi, tranne la proprietà, che ha dato disponibilità, non si salva nessuno.