Raffaele Palladino si è raccontato a Sky Sport, tornando sulla perdita della mamma durante la sua esperienza viola
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L’ex allenatore della Fiorentina Raffaele Paladino ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SkySport, in cui ha parlato delle sue esperienze passate; soffermandosi anche sull'influenza della sua famiglia nella sua carriera:
Ringrazio tanto mio papà, ma soprattutto mia mamma, che mi ha seguito davvero ovunque, anche negli ultimi anni, quando lei non stava bene. L’ho persa due anni fa, quando allenavo la Fiorentina, proprio nei giorni di Bologna-Fiorentina. Quel giorno eravamo qui a Bologna. E avendo perso mia mamma, tornare qui è come se fossi tornato un po’ da lei. C’è qualcosa dentro di me che mi fa pensare che, tornando a Bologna, sono tornato a riabbracciarla.
Le esperienze precedenti e il non essere riuscito a dare continuità
Probabilmente qualcuno non ha creduto in me al cento per cento. Restare a casa quest’estate mi ha fatto soffrire tanto, però ho avuto modo di crescere, di studiare e di riflettere sulle cose che dovrò fare ancora meglio. Poi si è presentato il Bologna, che mi ha dimostrato davvero grande fiducia, e ho sentito una forte sintonia con la dirigenza. Sento che si può creare qualcosa di importante.
Un progetto lungo a Bologna
Sì, perché ci sono tutte le componenti giuste al posto giusto. La cosa che mi piace tanto di Bologna è la grande sinergia tra tifosi, società e gruppo. C’è un’alchimia che ho visto poche volte nelle squadre di calcio, e sento che stiamo facendo qualcosa di importante per la città. Quindi auguriamoci di venire spesso quassù, perché vorrà dire che arrivano le vittorie. Intanto godiamoci questo momento.
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