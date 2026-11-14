Roberto Mancini ha parlato delle assenze di Frattesi e Cambiaghi: Fagioli può sperare in una maglia da titolare contro il Belgio
VIDEO - Pellegrino racconta l'esultanza alla Bati: "Ma non lo farò più!"
Il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita decisiva contro il Belgio. Gli azzurri saranno costretti a fare a meno di Frattesi e Cambiaghi per alcune problematiche fisiche. In questo contesto, il centrocampista viola Nicolò Fagioli potrà sperare di ritrovare una maglia da titolare in Nazionale, che ormai gli manca dalla sfida contro la Francia del 2 ottobre. Le parole di Roberto Mancin riguardo le sostituzioni:
Ho già le idee abbastanza chiare, ma avremo un quadro più preciso domani mattina. Oggi abbiamo svolto soltanto una seduta di scarico e dobbiamo ancora valutare le condizioni di tutti i giocatori. È certo, però, che dovremo trovare dei sostituti per i due titolari che abbiamo perso, ovvero Frattesi e Cambiaghi.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Statistiche
Fiorentina, numeri da incubo: la difesa viola non partiva così male da decenni
Radio e tv
Bucchioni: "I prossimi due match possono cambiare la stagione. Njie? Qualità enormi"
Live
Femminile, battuta anche la Lazio. Viola momentaneamente al terzo posto
VN scout
Hojbjerg è perfetto, ma se sfuggisse? C'è Lynen, re degli intercetti
Radio e tv
Natali: "I gol subiti non sono colpa solo della difesa. De Gea? Deve guidare tutti"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti