Il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita decisiva contro il Belgio. Gli azzurri saranno costretti a fare a meno di Frattesi e Cambiaghi per alcune problematiche fisiche. In questo contesto, il centrocampista viola Nicolò Fagioli potrà sperare di ritrovare una maglia da titolare in Nazionale, che ormai gli manca dalla sfida contro la Francia del 2 ottobre. Le parole di Roberto Mancin riguardo le sostituzioni:

Ho già le idee abbastanza chiare, ma avremo un quadro più preciso domani mattina. Oggi abbiamo svolto soltanto una seduta di scarico e dobbiamo ancora valutare le condizioni di tutti i giocatori. È certo, però, che dovremo trovare dei sostituti per i due titolari che abbiamo perso, ovvero Frattesi e Cambiaghi.