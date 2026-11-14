In Belgio-Italia, gara valida per la sesta e ultima giornata di Nations League, Fagioli è in cerca di un posto da titolare
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Domani alle 20.45 si giocherà a Bruxelles Belgio-Italia, match valido per la sesta e ultima giornata di Nations League. Il CT Mancini non avrà a disposizione Frattesi, reduce da un risentimento muscolare, e sta riflettendo su chi far subentrare al posto del laziale. Da una parte c'è Issa Doumbia, mezzala dello Sporting Lisbona a disposizione degli azzurri, dall'altra c'è il regista della Fiorentina Nicolò Fagioli. Per il momento, però, il centrocampista dei gigliati sembra sfavorito nel ballottaggio. Lo riporta Tuttosport.
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