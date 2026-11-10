Antonio Cassano, a Viva el Futbol, ha criticato le scelte di Mancini per le convocazioni in Nations League
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Antonio Cassano, durante l’ultima puntata di Viva el Futbol, ha commentato anche le scelte del CT Roberto Mancini in vista delle sfide di Nations League contro Francia e Belgio. L’ex attaccante ha criticato in particolare la decisione di lasciare fuori Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, preferendogli Nicolò Fagioli:
Se davanti a te hai giocatori del calibro di Xavi, Iniesta, Fabregas e Busquets, posso anche capire la scelta di lasciare Giacomo Calò a casa. Ma quando vengono concesse opportunità a diversi ragazzi, come Fagioli, che non è né carne, Barella che sono tre-quattro anni che è in discesa libera, o Tonali sta facendo ridere al Tottenham, lo avrei convocato sulla base di quanto sta dimostrando il campo.
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