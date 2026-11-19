Marco Capparella, allenatore della Fiorentina Under 18, ha commentato la vittoria contro il Lecce e presentato la sfida con l’Atalanta
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L'allenatore della Fiorentina under 18, Marco Capparella, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali, per parlare della partita vinta per 4-1 contro il Lecce:
Abbiamo disputato una partita importante. Inizialmente non siamo riusciti a trovare il gol, ma la squadra ha avuto la pazienza di gestire il pallone nel modo giusto. Una volta passati in vantaggio, siamo stati bravi a mantenere il controllo. I ragazzi stanno facendo passi avanti e hanno ancora tanto potenziale da esprimere: sono disponibili al sacrificio e questo ci rende orgogliosi. I risultati arrivano come conseguenza del lavoro quotidiano, che affrontano con entusiasmo e divertimento, senza vivere la vittoria come un obbligo, ma con l’ambizione di crescere e raggiungere traguardi sempre più importanti.
Convocati in nazionale
Avere diversi ragazzi convocati in Nazionale, come Barbone, Bernamonte ed Egharevba, è sicuramente motivo di soddisfazione. Chi è sceso in campo ha risposto molto bene e ci auguriamo che in futuro possano aggiungersi altri giocatori: sarebbe un’ulteriore conferma che il nostro lavoro ripaga.
La sfida con la capolista Atalanta
Ora ci aspetta l’Atalanta, una sfida impegnativa come tutte le altre, contro una formazione ancora imbattuta e dotata di ottime qualità sia fisiche che tecniche. Dovremo scendere in campo consapevoli delle nostre capacità, senza perdere mai la determinazione.
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