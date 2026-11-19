L'allenatore della Fiorentina under 18, Marco Capparella, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali, per parlare della partita vinta per 4-1 contro il Lecce:

Abbiamo disputato una partita importante. Inizialmente non siamo riusciti a trovare il gol, ma la squadra ha avuto la pazienza di gestire il pallone nel modo giusto. Una volta passati in vantaggio, siamo stati bravi a mantenere il controllo. I ragazzi stanno facendo passi avanti e hanno ancora tanto potenziale da esprimere: sono disponibili al sacrificio e questo ci rende orgogliosi. I risultati arrivano come conseguenza del lavoro quotidiano, che affrontano con entusiasmo e divertimento, senza vivere la vittoria come un obbligo, ma con l’ambizione di crescere e raggiungere traguardi sempre più importanti.