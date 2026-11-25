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L’ex giocatore viola e allenatore della Fiorentina Primavera Claudio Piccinetti è intervenuto a Lady Radio per parlare della sfida di Udine e delle responsabilità di Vanoli:

A Udine sarà una partita complicata, proprio come lo era quella di Monza. La Fiorentina non è squadra, continua a non dare segnali di svolta, le delusioni si susseguono, sia a livello collettivo che individuale. Vanoli è quello che ha più responsabilità, al pari di chi ha costruito questa rosa. Cosa aspetta a cambiare qualcosa, magari proprio a partire dall’impostazione tattica.

Le parole di Vanoli

Parla di mancanza di umiltà da parte dei giocatori, ma allora perché non riesce a trasmettere lui questo valore, mostrando concretamente cosa significhi? Il Monza, ad esempio, ha dimostrato proprio questo atteggiamento. Alla Fiorentina non ha costruito e sono troppi gli aspetti negativi, a partire dai fondamentali.

Il ritiro

Il ritiro al Viola Park viene difficile definirlo un vero ritiro: si tratta di una struttura a cinque stelle, dove non manca nulla e dove la squadra si allena quotidianamente.

La squadra e le difficoltà

In questa Fiorentina non vedo giocatori che possano essere considerati dei campioni, devono dimostrarlo. I problemi sono numerosi, altrimenti la squadra non sarebbe in quella posizione in classifica. Eppure si continua a insistere sul 4-2-3-1: vorrei capire quale sia l’utilità di schierare tre trequartisti, lasciando Oulai e Ndour in mezzo al mare, con l’italiano che sta attraversando un momento negativo. A Monza si è fatta una figura pessima. Joao Mario non sa cosa sia la fase difensiva. I difensori viola concedono troppo spazio agli attaccanti avversari, tenendosi sempre a distanza, mentre Pellegrino ha i marcatori incollati.