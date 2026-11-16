L’ex portiere viola Gianmatteo Mareggini è intervenuto a Lady Radio, dove ha dichiarato come affronterebbe il problema dell'estremo difensore viola:

Se fossi nel preparatore dei portieri della Fiorentina (Filippi) affronterei la difficoltà di De Gea nelle uscite alte. Naturalmente non si può pretendere che un portiere faccia vedere qualità che non ha mai dimostrato di possedere, ma lavorerei proprio su questo aspetto per cercare di migliorarlo, a qualsiasi età si può migliorare.

Fagioli e Oulai

Fagioli è un giocatore che non è semplice da inquadrare tatticamente, anche perché in questo momento attraversa una fase complicata sotto il profilo psicologico. Oulai, sembra stare meglio. L'italiano avrebbe bisogno di avere al proprio fianco un centrocampista con maggiori caratteristiche difensive, perché ha già mostrato di non essere particolarmente efficace nella fase di interdizione. In mezzo al campo servirebbe un giocatore d'esperienza che sappia dirigere e difendere.

Equilibrio da ritrovare

Senza soffermarsi sui moduli, nel calcio moderno è fondamentale che i giocatori sappiano adattarsi a diversi sistemi di gioco e ricoprire più ruoli senza particolari difficoltà. La Fiorentina continua a concedere troppi gol e anche i singoli stanno attraversando momenti altalenanti. Il problema non riguarda un solo giocatore: manca ancora un equilibrio a livello collettivo. Bisogna intervenire sulla fase difensiva nel suo complesso, non limitarsi a parlare esclusivamente del reparto arretrato.