Dopo undici giornate di campionato, il Sassuolo si ritrova al 17º posto con 8 punti e la peggior difesa del campionato, con 29 gol subiti. A seguito della quinta sconfitta consecutiva, maturata nella giornata di sabato contro la Roma, la società ha deciso di sollevare dall’incarico mister Alberto Aquilani e adesso è arrivata l'ufficialità del nuovo nome per la panchina neroverde: sarà Roberto D'Aversa. L'allenatore, nativo di Stoccarda, torna su una panchina di Serie A dopo l'esperienza della scorsa stagione alla guida del Torino. Il comunicato:

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi. La conferenza stampa di presentazione ai media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center.

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D'Aversa è stato di recente a un passo dal sedersi sulla panchina viola: nel novembre del 2025, dopo l'esonero di Pioli, l'accordo tra la Fiorentina e D'Aversa era molto vicino, ma dopo attente valutazioni il club ha deciso di chiudere l'accordo con Vanoli per il suo primo mandato, chiuso alla fine della stagione.