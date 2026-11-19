La partita di lunedì contro il Monza segnerà il 17º confronto tra le due società. Nei sedici precedenti si registrano 9 successi della Fiorentina, 4 vittorie del Monza e 3 pareggi.

Sono Nove le vittorie conquistate dalla Fiorentina nella storia, l’ultima conseguita il 13 maggio 2024. All’epoca sulla panchina viola sedeva Vincenzo Italiano mentre su quella lombarda Raffaele Palladino, la squadra viola riuscì a conquistare un successo casalingo in rimonta per 2-1. Al vantaggio biancorosso firmato da Djuric risposero le reti di Nico González e Arthur Melo.

Sono invece quattro le vittorie brianzole, l'ultima datata 13 gennaio 2025, quando il Monza si impose per 2-1 sulla Fiorentina. A decidere l’incontro furono le reti di Ciurria e Maldini, mentre per i viola andò a segno Beltran, autore del gol che fissò il risultato sul definitivo 2-1.

Infine, sono tre i pareggi registrati nei sedici precedenti. L’ultimo risale alla sfida terminata 2-2 il 1° settembre 2024. In quell’occasione la Fiorentina si trovò sotto di due reti, messe a segno da Djuric e Maldini, ma riuscì a recuperare il risultato grazie ai gol di Moise Kean e Robin Gosens.

Mentre tra Paolo Vanoli e Ivan Juric si registra un solo precedente, risalente al 31 ottobre 2024. In quell’occasione, il Torino guidato dall’attuale tecnico viola subì una sconfitta per 1-0 contro la formazione giallorossa, allora allenata proprio dal tecnico croato.