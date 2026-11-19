Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Riccardo Galli ha parlato delle qualità della rosa:

Ci sono gli interpreti per fare un gioco migliore , dire il contrario vorrebbe dire rinnegare tutte le qualità che abbiamo in rosa.

Tu sapevi benissimo che, facendo un cambio di rotta con tutti questi giovani, avresti avuto un momento di down. Però adesso è il momento che la squadra recuperi tutto quello che ha perso contro Genoa, Frosinone… e deve farlo in queste prossime 5 partite. Successivamente si vedrà la visione futura della stagione.