Riccardo Galli è intervenuto a Radio Bruno per parlare della rosa viola, della sfida contro il Monza e del mercato
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Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Riccardo Galli ha parlato delle qualità della rosa:
Ci sono gli interpreti per fare un gioco migliore, dire il contrario vorrebbe dire rinnegare tutte le qualità che abbiamo in rosa.
La sfida contro il Monza
La Fiorentina contro queste squadre paga dei prezzi carissimi. Non distraiamoci, non pensiamo di andare là ed essere facile vincere. La Fiorentina deve tirare fuori il suo gioco. È una partita che cade nel momento in cui i viola devono dimostrare che possono fare la differenza contro questo tipo di partite.
Le prossime partite
Tu sapevi benissimo che, facendo un cambio di rotta con tutti questi giovani, avresti avuto un momento di down. Però adesso è il momento che la squadra recuperi tutto quello che ha perso contro Genoa, Frosinone… e deve farlo in queste prossime 5 partite. Successivamente si vedrà la visione futura della stagione.
Dal mercato
Credo che dovranno arrivare un difensore e un centrocampista. Per il difensore sono sicuro che, prima di acquistarne uno, dovranno cedere qualcuno. Per esempio, con l’uscita di Pongracic potrebbe arrivare un giocatore importante. Per il centrocampista, la Fiorentina sta cercando un incontrista e penso che questa sia la priorità. In attacco, dopo i grossi investimenti, diventa difficile muovere qualcosa.
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