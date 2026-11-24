Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Daniele Carnasciali ha analizzato la squadra in questo momento:

A Firenze devi avere giocatori validi, ma giocatori già fatti e, possibilmente, qualcuno in più italiano che, nelle difficoltà, conosce meglio l’ambiente e sa dare indicazioni. Ma quando in campo non c’è un italiano e ci sono giocatori in prestito che poi vanno via, alla fine non costruisci niente e ti ritrovi a partite come quelle di ieri.

Elementi dirigenziali

C’è da cambiare anche a livello dirigenziale. La società deve capire anche lì quali elementi sono validi. Non c’è sempre bisogno di andare a prendere giocatori del Real Madrid e Barcellona che non facevano neanche un minuto. Anche perché non si può dire che la società non spenda: è come vengono spesi i soldi che non funziona. Capisco anche che non sia semplice scegliere le figure a cui affidare la gestione. Anche Paratici, alla fine, non è il massimo, vedendo il suo curriculum.

La Lazio e Frattesi

La Lazio ha anche giocatori forti: Nuno Tavares e Frattesi sono giocatori importanti. La Fiorentina non lo poteva prendere Frattesi? No, noi dobbiamo andare a prendere il super nome nel campionato sconosciuto che nessuno conosce, perché sfido chiunque a dirmi che tutti quelli che abbiamo preso li conoscevano.

Parole di Vanoli

Per me, in questo momento, l’umiltà non basta, perché servono anche altre cose. Poi c’è anche quella, però non penso che ieri abbiano peccato di umiltà: hanno fatto una prestazione pessima, al di là dell’umiltà. Dev’essere bravo anche Vanoli a trasmettergli tutti gli elementi che richiede.