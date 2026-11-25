Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini ha parlato della fiducia verso Vanoli e dell'importanza della sfida di Udine:

La situazione è grave ma non seria. Non mi sarei aspettato una scelta differente da quella di continuare a dare fiducia a Vanoli, almeno fino alla sfida di Udine. Qualora arrivasse una prestazione negativa anche in quella partita, bisognerà intervenire in maniera massiccia nella situazione. Però non mi stupisco che la dirigenza non sia intervenuta fino ad adesso. Sono convinto che la sfida contro l’Udinese sarà uno spartiacque: la Fiorentina deve fare risultato.

Il problema della squadra

Non è un problema tattico, l’aspetto principale è la tenuta mentale. Questa è una squadra da prendere per mano e accompagnare, e non sempre questo basta. Per questo serve un uomo di esperienza che faccia da leader in campo. Questa, invece, è una squadra che va totalmente in difficoltà. Contro il Monza, la Fiorentina è stata tradita anche dai propri giocatori di maggiore qualità. I biancorossi sapevano di poter far male in contropiede e così è stato.

Paratici e Vanoli

Il ruolo del direttore sportivo impone anche di entrare nelle dinamiche con l’allenatore. Credo sia logico un confronto tra le due parti: l’allenatore che fa le scelte e il direttore che suggerisce la strada da percorrere. Non ci trovo nulla di sbagliato, però in questo momento non penso sia particolarmente indicato far filtrare questa dinamica.

Atta

A Udine ci sarà una riprova per varie dinamiche della squadra: difesa, centrocampo… Ma vorrei vedere anche la condizione di Atta, vorrei vedere se è realmente recuperato al 100% e se la sua presenza a Udine sia una certezza e non una possibiltà. Anche perché il suo impiego, per le sue caratteristiche e qualità, impone una scelta ben precisa: se si va per un centrocampista in più, il modulo da usare è il 4-3-3 e tale schema vorrebbe dire escludere Goncalves.

Il ritiro

Questo è tutto fuorché un ritiro. Se c’è bisogno di guardarsi in faccia per capire che la situazione sia complicata, vuol dire avere un problema ben più grave.

L'aspetto mentale attuale

Resta da capire davvero quanto i giocatori si rendano conto di un aspetto non secondario, ovvero che è vero che sono giocatori di talento, ma in questo momento il loro talento non basta: serve almeno il temperamento. Perché non sempre bisogna giocare bene, ma bisogna avere la consapevolezza che, se quel giorno rendi due, devi giocare in una determinata maniera. In questo momento sembra quasi che si sentano un 10 e rendano come un 2, ma questo problema parte dalla testa della squadra.

Per la panchina

Mi piacerebbe vedere un allenatore, al di là del nome, con il quale iniziare a costruire un percorso, che non abbia però scorie eventualmente con il passato. Se provassi a individuare un allenatore, per il momento opterei per Paulo Sousa: era già entrato in una situazione simile alla Salernitana.