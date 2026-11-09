"Altra protesta bianconera per un tocco di mano di João Mário in area, ma anche in questo caso non ci sono elementi per il rigore"

Redazione VN
FIORENTINA VS JUVENTUS

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La Nazione si sofferma sui presunti errori arbitrali dell'arbitro Colombo, in particolare sul presunto fallo di mano di Joao Mario e sul gol annullato a Dragusin:

Partita con diversi episodi da valutare per Colombo. Nel primo tempo la Juve reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Dragusin su una conclusione di Kolo Muani. Il fischietto lascia proseguire e fa bene, perché il braccio è lungo il corpo. Altra protesta bianconera per un tocco di mano di João Mário in area, ma anche in questo caso non ci sono elementi per il rigore. Controllo sul gol di Bremer, che spinge in rete il pallone di spalla. Tutto regolare. Nel finale, gol annullato a Dragusin. Radu appoggia le mani su Bremer, sbilanciandolo. Lo juventino accentua, ma la decisione di Colombo è sostenibile.
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