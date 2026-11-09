Tuttosport analizza così parte della gara tra Juventus e Fiorentina, recriminando sul fallo di mano di Joao Mario:

S

ei punti dal Milan, quarto; più due sul Monza, terzultimo. È tutta qui, l'utilità del 2-2 del Franchi, con la Juve che ha sofferto lo svantaggio di Pellegrino, si è rialzata con Woltemade - su meravigliosa sgroppata di Kolo -, è caduta sulla carambola di Njie per poi riacciuffarla con il colpo di testa di Bremer. Tutto strano. Tutto sballato. Tutto da una parte e allora dall'altra, come onde lunghe senza scogli su cui infrangersi: e chissà dov'è che son finite. A prescindere, difficile dire chi abbia più rimorsi dopo ieri sera. Se siano questioni viola (in fondo: l'hanno pure avuta in pugno), o se siano più concretamente turbe bianconere. Alla Juventus manca un rigore per il mani ingenuo di Joao Mario al 35' del secondo tempo: se solo fosse costume, ci sarebbe da recriminare per giorni. Si vedrà. Il campo, intanto, ha lasciato tracce e non certezze, mezze verità e neanche una acquisita davvero. Il 4-3-3 ricostruito da Spalletti per la Signora ha funzionato come un cerino: finché c'è stato ossigeno, ha illuminato. Poi s'è spento. In maniera naturale e però impattante.