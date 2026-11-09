Il 2-2 con la Juventus muove poco la classifica della Fiorentina, ancora invischiata nella lotta salvezza, ma è un piccolo passo nella crescita di un gruppo fragile che comincia a mostrare le proprie qualità. Resta il rimpianto per essersi fatti raggiungere due volte, perché una vittoria avrebbe potuto dare slancio alla stagione. Vanoli ha riproposto il 4-2-3-1 visto nel finale contro il Sassuolo, con Oulai e Pedro Gonçalves titolari e Fagioli fuori dall’undici iniziale. A Ndour e Oulai il compito di proteggere la difesa e garantire equilibrio con quattro giocatori offensivi.

L’avvio premia la scelta di Vanoli. Dopo meno di cinque minuti Pellegrino segna sul corner di Pedro Gonçalves, realizzando il sogno di far gol alla Juve come Batistuta. La Fiorentina però si abbassa, malgrado i ripetuti richiami del tecnico, e soffre soprattutto a sinistra, dove Kolo Muani trova spazio fino all’azione dell’1-1. La Juve rallenta dopo il pari e i viola arrivano all’intervallo senza subire il sorpasso. In avvio di ripresa Njie riporta avanti la Fiorentina con il terzo gol consecutivo, facendosi trovare pronto sotto porta.

L’errore di De Gea sul 2-2 pesa sul risultato. Il portiere sbaglia l’uscita sul corner da cui nasce il gol di Bremer, dopo una prova già giudicata rivedibile contro il Sassuolo. La Fiorentina perde così il secondo vantaggio prima di riuscire a dare continuità alla spinta di inizio ripresa. L’episodio si aggiunge alle difficoltà di una difesa che continua a concedere troppo e rende più complicato allontanarsi dalla zona salvezza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.