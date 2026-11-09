Vanoli sceglie il 4-2-3-1 con Ndour e Oulai in mediana e Pedro Gonçalves, alla seconda da titolare, al centro della trequarti. Dopo appena quattro minuti il portoghese batte il corner da cui nasce l’1-0 di Pellegrino, al primo gol di testa in viola, festeggiato con un’esultanza alla Batistuta. La reazione della Juventus mette però in difficoltà la Fiorentina sul fianco sinistro. Njie si accentra e Gonçalves arretra a turno per dare una mano ai due mediani, ma i bianconeri continuano a trovare spazio da quella parte.

La Juve, che alla vigilia segnava 1,3 gol a partita contro i 2,3 subiti dai viola, alterna più assetti e trova le occasioni migliori con gli inserimenti da dietro. Al 32’ la verticalizzazione di McKennie per Kolo Muani sorprende Viery, João Mário e Ndour. Il francese serve Woltemade, che firma l’1-1, e poco dopo la coppia sfiora il sorpasso. Dopo l’intervallo la Fiorentina riparte dalle fasce. A destra Mastantuono dialoga con Jiménez, il cui cross provoca una respinta corta di Vicario. Njie ne approfitta e firma il 2-1, terzo gol nelle ultime tre partite.

Spalletti inserisce Alajbegovic e Zhegrova per Boga e Woltemade, sposta Kolo Muani al centro dell’attacco e porta McKennie sulla trequarti nel 4-2-3-1. Lo statunitense spreca da due passi e Douglas Luiz manca il bersaglio di testa. Il 2-2 arriva al 66’ con Bremer, che sfrutta l’uscita scriteriata di De Gea su corner. Nel finale Vicario tiene in piedi la Juventus e a Dragusin viene annullato il gol del possibile 3-2 per una spinta su Bremer. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.