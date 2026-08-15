Le pagelle di otto organi di stampa ai giocatori della Fiorentina scesi in campo durante la partita

Saverio Pestuggia
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo

Vi proponiamo anche quest'anno le valutazioni della Stampa sui giocatori della Fiorentina. Prendiamo in esame sei giornali, Radio Bruno e Violanews

Gaz CorSp TS Naz Rep CorF BRU VN
De Gea 6,5 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5
Joao Mario 7 7 6,5 7 7 7 6,5
Dragusin 6,5 7 6,5 7 6,5 6,5 6,5
Ranieri 7 7 6,5 7 7 7 7
Valdepenas 7 6,5 6 7 6,5 6,5 7
Ndour 7 7 6,5 7 7 7 7
Fagioli 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5
Brescianini 6,5 6,5 6 6 6 6 6
Gudmundsson 7 7 6,5 7,5 6,5 6,5 6,5
Atta 7 6,5 7 7,5 7 7 7
Kean 7 7 6,5 7,5 7 7 7
Oulai 6 6 6 6,5 6 6 6
Dodò 6,5 6 6 6 6 6 6
Pongracic sv sv sv sv sv sv sv
Croci 6,5 6 6 6,5 6 6 6
Mastantuono 6,5 6,5 6 6,5 6 6 6
pagelle-fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti