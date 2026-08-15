Le pagelle di otto organi di stampa ai giocatori della Fiorentina scesi in campo durante la partita
VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo
Vi proponiamo anche quest'anno le valutazioni della Stampa sui giocatori della Fiorentina. Prendiamo in esame sei giornali, Radio Bruno e Violanews
|Gaz
|CorSp
|TS
|Naz
|Rep
|CorF
|BRU
|VN
|De Gea
|6,5
|6,5
|7
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|Joao Mario
|7
|7
|6,5
|7
|7
|7
|6,5
|Dragusin
|6,5
|7
|6,5
|7
|6,5
|6,5
|6,5
|Ranieri
|7
|7
|6,5
|7
|7
|7
|7
|Valdepenas
|7
|6,5
|6
|7
|6,5
|6,5
|7
|Ndour
|7
|7
|6,5
|7
|7
|7
|7
|Fagioli
|6,5
|6,5
|6
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|Brescianini
|6,5
|6,5
|6
|6
|6
|6
|6
|Gudmundsson
|7
|7
|6,5
|7,5
|6,5
|6,5
|6,5
|Atta
|7
|6,5
|7
|7,5
|7
|7
|7
|Kean
|7
|7
|6,5
|7,5
|7
|7
|7
|Oulai
|6
|6
|6
|6,5
|6
|6
|6
|Dodò
|6,5
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|Pongracic
|sv
|sv
|sv
|sv
|sv
|sv
|sv
|Croci
|6,5
|6
|6
|6,5
|6
|6
|6
|Mastantuono
|6,5
|6,5
|6
|6,5
|6
|6
|6
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