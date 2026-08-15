Thorstvedt o meno, la Fiorentina conta di accogliere un centrocampista entro la fine del mercato
VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo
Il Corriere dello Sport si sofferma sul tema terzini in casa Fiorentina, ma non solo. Thorstvedt o meno, la Fiorentina conta di accogliere un centrocampista entro la fine del mercato.
Il tecnico Grosso ha chiesto tre rinforzi. Nelle idee del club c’è quella di inserire un nuovo terzino sinistro che alterni Victor Valdepenas. In lista c’è Francisco Moura del Porto, così come Manuel Lazzari e Nuno Tavares, entrambi in uscita dalla Lazio.
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