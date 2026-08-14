KEAN 7: la voglia di chi l'anno scorso non ha potuto dimostrare tutto il suo potenziale. La rabbia di chi si è dovuto arrendere agli acciacchi del proprio fisico. Per Grosso è al centro del progetto e per Moise, al centro del suo mondo, adesso c'è solo la Fiorentina.

ATTA 7: né mezzala né esterno. Grosso gli affida la fascia sinistra del campo e, quando ha il pallone tra i piedi, illumina l'attacco viola. Serve tempo per migliorare il feeling con Kean, dopodiché preparate gli occhiali da sole, perché si vedranno parecchi luccichii.