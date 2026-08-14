Il Como continua a lavorare per regalare a Cesc Fabregas un nuovo centravanti e, nelle ultime ore, ha preso quota il nome di Liam Delap. L’attaccante del Chelsea, arrivato la scorsa estate dall’Ipswich Town, è infatti finito nel radar del club lariano, che starebbe valutando soprattutto la possibilità di portarlo in Italia con la formula del prestito. Il Chelsea preferirebbe valutare una possibile cessione a titolo definitivo, mentre il Como ragiona al momento soprattutto sul prestito: una distanza che potrebbe rendere più complicata l’operazione.

Una pista che, inevitabilmente, interessa da vicino anche la Fiorentina, perché il mercato del Como continua a intrecciarsi con quello di Moise Kean.

Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube commenta così la vicenda di mercato:

Il centravanti viola resta infatti uno dei profili maggiormente apprezzati da Fabregas. La società lombarda non ha però ancora presentato un’offerta concreta e, parallelamente, sta prendendo in considerazione alternative come Delap. La settimana da prendere come riferimento è la prossima. Il Como vuole un attaccante e potrebbe essere quella la settimana della possibile offerta per Kean qualora Como e Fabregas decidessero di affondare. L'ultima parola sarà comunque della Fiorentina.

Le parole di Goretti

"Kean? Non sono io quello che può dire se resta al 100%".

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La situazione resta da monitorare con cautela. Cautela che sull'argomento ha mantenuto anche Roberto Goretti. A Mediaset, infatti, il dirigente viola è stato piuttosto enigmatico: