Goretti, dt della Fiorentina, ha analizzato i temi più caldi prima della prima stagionale della squadra di Grosso
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Roberto Goretti, direttore tecnico viola, ha parlato a Sport Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Benevento:
E' stata un'estate di grandi cambiamenti, modo di lavorare, strategia, staff, allenatore, giocatori. Ci poniamo l'obiettivo assoluto di trovare alchimia, mentalità, risultati. Il mercato è stato condotto rispettando le richieste di Grosso, che ha grande sintonia con Paratici. C'è ancora bisogno di fare qualcosa.
Kean rimane?
Non sono io quello che può dire se Kean resta al 100%. Siamo felicissimi di averlo con noi, gli vogliamo bene e siamo con lui, abbiamo vissuto alti e bassi. Siamo concentrati sul nostro obiettivo, la costruzione di un modello competitivo e duraturo. Poi se tutti i calciatori utili arrivano in questa sessione o nelle prossime vedremo.
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