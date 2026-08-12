Debutto stagionale ufficiale per la Fiorentina di Fabio Grosso che affronterà il Benevento al Franchi nel secondo turno di Coppa Italia
Focus VN - Storia e curiosità su Pellegrino, dominatore dei cieli della Serie A
Si alza finalmente il sipario sulla stagione ufficiale della Fiorentina. Finita l'attesa per i primi impegni da dentro o fuori, la formazione viola farà il suo esordio stagionale venerdì sera davanti al proprio pubblico: al "Franchi" (calcio d'inizio fissato per le ore 21:15) andrà in scena la sfida contro il Benevento, che ha battuto 5-3 il Ravenna nel round precedente, valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Un banco di prova subito fondamentale per testare i meccanismi di squadra e iniziare col piede giusto la nuova annata sportiva.
Dove vedere Fiorentina-Benevento
|Giovedì 6 agosto, ore 20
|Stadio Artemio Franchi, Firenze
|TV
|Italia 1
|Streaming
|Mediaset Infinity
|Telecronaca
|...
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
VN – Kean, sondaggio del Real Betis: la situazione e la posizione viola
Calciomercato
Si sblocca definitivamente anche Pellegrino. Romano: "Intesa col Parma: le cifre"
Esclusive
La Via degli Dei è di nuovo trafficata: quanti affari tra Paratici e il Bologna
Ex viola
Monelli: "Giocato con tanti campioni, ma il migliore di tutti è stato Antognoni"
Calciomercato
VN - Piccoli al Bologna, domani le visite: spunta la percentuale sulla rivendita
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti