Focus VN - Storia e curiosità su Pellegrino, dominatore dei cieli della Serie A

Si alza finalmente il sipario sulla stagione ufficiale della Fiorentina. Finita l'attesa per i primi impegni da dentro o fuori, la formazione viola farà il suo esordio stagionale venerdì sera davanti al proprio pubblico: al "Franchi" (calcio d'inizio fissato per le ore 21:15) andrà in scena la sfida contro il Benevento, che ha battuto 5-3 il Ravenna nel round precedente, valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Un banco di prova subito fondamentale per testare i meccanismi di squadra e iniziare col piede giusto la nuova annata sportiva.

Dove vedere Fiorentina-Benevento

Giovedì 6 agosto, ore 20 Stadio Artemio Franchi, Firenze TV Italia 1 Streaming Mediaset Infinity Telecronaca ... Radio Radio Bruno

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