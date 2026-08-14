È arrivato il momento dell’esordio ufficiale della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Questa sera, alle 21.15 al Franchi, i viola affrontano il Benevento nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia (DOVE VEDERLA), dando così il via alla stagione 2026/27. Una sfida che arriva al termine di un precampionato intenso e che rappresenta il primo vero banco di prova per il nuovo corso viola.

Per la Fiorentina si tratta di una serata particolarmente importante: dopo le indicazioni arrivate dal precampionato, Grosso è chiamato a trasformare il lavoro delle ultime settimane in una prima uscita stagionale di livello e, soprattutto, a dare una prima identità alla squadra. Il Benevento, promosso in Serie B nella scorsa stagione e già protagonista nel turno precedente contro il Ravenna, arriva però al Franchi con entusiasmo e senza nulla da perdere.

AL 90' RIGORI O SUPPLEMENTARI?

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Brescianini, Ndour, Fagioli; Atta, Gudmundsson; Kean. All. Fabio Grosso.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Verdi, Giugliano; Salvemini. All. Antonio Floro Flores.