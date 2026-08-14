Se Fiorentina e Benevento dovessero pareggiare nei 90', si va direttamente ai rigori o si giocano anche i tempi supplementari?
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La Fiorentina si prepara a fare il suo esordio ufficiale nella nuova stagione. Questa sera alle 21:15 la squadra di Fabio Grosso affronterà il Benevento in Coppa Italia, con l’obiettivo di conquistare il pass per il turno successivo.
Ma cosa succede in caso di parità al termine dei 90 minuti? Come previsto dalla formula della competizione, non sono previsti i tempi supplementari. In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, la qualificazione verrà quindi decisa direttamente ai calci di rigore.
Si tratta di una formula adottata negli ultimi anni dalla Coppa Italia per le sfide dei turni ad eliminazione diretta tolta la finale, con le squadre chiamate a contendersi il passaggio del turno direttamente dagli undici metri qualora nessuna delle due riesca a prevalere nei 90 minuti.
Dunque, al termine dei tempi regolamentari, in caso di risultato di parità, si passerà subito ai calci di rigore per stabilire chi accederà al prossimo turno della competizione.
Per la Fiorentina sarà quindi importante cercare di chiudere la pratica nei 90 minuti, ma la squadra di Grosso dovrà essere pronta anche all’eventuale epilogo dagli undici metri.
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