VIDEO VN - Grosso su Pellegrino: “Caratteristiche e quando lo avremo a disposizione”

Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina in vista della prima trasferta della stagione. Dopo le indiscrezioni di questa mattina, arrivano ulteriori conferme. La sfida contro la Roma, in programma lunedì 24 agosto allo Stadio Olimpico, non potrà essere seguita dal vivo dai sostenitori viola residenti a Firenze e provincia.

La decisione è arrivata nel primo pomeriggio, dopo che negli scorsi giorni sembrava esserci la possibilità di vedere regolarmente i tifosi della Fiorentina nel settore ospiti dell’Olimpico. L’orientamento iniziale è stato infatti modificato a seguito di un nuovo approfondimento sulla situazione. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha effettuato un ulteriore riesame, tenendo conto anche dei precedenti tra le due tifoserie. Al centro dell’attenzione sono tornati gli episodi verificatisi nel gennaio 2026, quando si registrarono scontri in autostrada tra sostenitori della Fiorentina e della Roma.

Gli incidenti avevano già avuto conseguenze pesanti per la tifoseria viola, con l’introduzione del divieto di trasferta per i sostenitori della Fiorentina per il resto della passata stagione. Un precedente che, evidentemente, ha pesato anche sulla valutazione relativa alla gara del prossimo 24 agosto.