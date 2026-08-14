Intervistato da Sky Sport, Michael Kayode ha parlato del suo approdo in Premier League e dell'esperienza con il Brentford, ripercorrendo anche gli anni trascorsi alla Fiorentina.

Il terzino ha raccontato le sensazioni vissute prima del trasferimento in Inghilterra, sottolineando quanto sia stato importante trovare un ambiente positivo:

“Arrivare in Premier League è stato fantastico. Prima di partire avevo diversi dubbi e anche qualche paura, soprattutto per il cambio di Paese, ma fin dal primo giorno è andato tutto benissimo. Il Brentford è un club straordinario, sia sotto il profilo sportivo che umano. Mi sono trovato subito bene con lo staff, i compagni e tutte le persone che lavorano qui. Per me è un aspetto fondamentale, perché la vita di un calciatore non si limita a quello che succede in campo, ma riguarda anche tutto ciò che c’è fuori”.

Kayode ha poi ricordato il suo percorso in maglia viola e, in particolare, la prima stagione in prima squadra con Vincenzo Italiano. Un’annata che lo ha visto conquistare spazio e diventare protagonista nonostante la giovane età.

“Arrivavo da una stagione in cui avevo fatto il mio primo anno in prima squadra con Italiano, trovando molto spazio. Avevo debuttato in Serie A a 19 anni e per me disputare praticamente un intero campionato è stata un’esperienza incredibile. L’anno successivo sono cambiate alcune cose e ho giocato meno, ma sono convinto che anche quel momento mi abbia aiutato tanto a crescere e imparare. Nel calcio nessuno ti regala nulla e lì l’ho capito, trasformando quella situazione in motivazione e nella voglia di lavorare sempre di più per conquistarmi il posto”.