Ai microfoni di Sportmediaset Riccardo Trevisani ha stilato il suo Power Ranking delle squadre di Serie A a due settimane dall'inizio del campionato
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Il giornalista e telecronista è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset analizzando le principali candidate alle posizioni di vertice:
“Ad oggi, Inter e Napoli sono le squadre più forti del campionato. Poco dietro vedo Como e Juventus che si sono rafforzate molto sul mercato.La Roma soffrirà l’impegno in Champions League, mentre il Milan è in un periodo di confusione”.
Un mercato viola "estasiante"
Sulla Fiorentina, invece, Trevisani ha espresso un giudizio decisamente positivo sul lavoro portato avanti dalla società sul mercato, spendendo parole importanti per Fabio Paratici e per i numerosi acquisti arrivati a Firenze.
“I viola hanno fatto dei bei colpi, il mercato di Fabio Paratici mi ha estasiato. Vedo la Fiorentina al settimo posto. Dietro i viola, invece, metto l’Atalanta di Sarri”.
Nella griglia di Trevisani, dunque, la Fiorentina partirebbe al settimo posto, posizione che garantirebbe nuovamente l’accesso alla Conference League. Pronostico che conferma comunque le aspettative crescenti attorno alla squadra di Fabio Grosso, reduce da un'annata terribile e soprattutto dopo un mercato che ha profondamente cambiato la rosa viola.
La parola, come sempre, spetterà al campo. E con oltre due settimane ancora a disposizione prima della chiusura del mercato, le gerarchie potrebbero cambiare ulteriormente.
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