Il giornalista e telecronista è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset analizzando le principali candidate alle posizioni di vertice:

“Ad oggi, Inter e Napoli sono le squadre più forti del campionato. Poco dietro vedo Como e Juventus che si sono rafforzate molto sul mercato.La Roma soffrirà l’impegno in Champions League, mentre il Milan è in un periodo di confusione”.