Firenze risponde presente per la prima gara stagionale

Giovanni Zecchi
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

VIDEO - G. Commisso arriva al Franchi: boato e abbracci col pubblico viola

La Fiorentina apre le porte del Franchi per la prima gara della stagione. Nonostante sia il 14 agosto, Firenze risponde presenze con 16.626 presenze. L'incasso lordo è di 186.877 euro. Tanto tifo e tante speranze per una stagione che ha il sapore di riscatto.

ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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