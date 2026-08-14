La Fiorentina apre le porte del Franchi per la prima gara della stagione. Nonostante sia il 14 agosto, Firenze risponde presenze con 16.626 presenze. L'incasso lordo è di 186.877 euro. Tanto tifo e tante speranze per una stagione che ha il sapore di riscatto.

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