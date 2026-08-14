Federico Croci esordisce e entra nella storia della Fiorentina: è il più giovane esordiente della storia del club
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Una serata che Federico Croci difficilmente dimenticherà. Il classe 2010 ha fatto il suo esordio con la prima squadra della Fiorentina nella gara di Coppa Italia contro il Benevento, entrando al 65’ minuto al posto dell’infortunato Arthur Atta.
Croci, nato il 1° luglio 2010, al momento del suo ingresso in campo aveva 16 anni e 44 giorni. Un’età che gli permette di entrare direttamente nella storia del club: la Fiorentina ha infatti comunicato che si tratta del giocatore più giovane ad aver mai indossato la maglia viola in prima squadra.
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