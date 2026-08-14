Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole
VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo
Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Le cose positive le teniamo, non sono poche. C'è tanta strada da fare, dobbiamo crescere ma è stata una gara seria. Nelle ripresa abbiamo fatto 2 gol velocemente, ma non si deve mai staccare. Non ce lo possiamo permettere, siamo giovani e ci dobbiamo costruire.
Kean
Kean? Un attaccante molto forte. Io ai giocatori forti chiedo tanto responsabilità, sono quelli che devono tirare il gruppo. Da Moise mi aspetto tanto e oggi è stato bravo. Nella nostra squadra tutti quanti sono necessari.
Nel mezzo
Centrocampo? Siamo all'inizio, devo scoprire ancora tante cose. In dei momenti c'è la sensazione di essere una squadra che si deve conoscere. In altri invece sembra che ci conosciamo da tanto. Dobbiamo lavorare. A me i giocatori di qualità mi piacciono, ma mi devo confrontare con la realtà. Abbiamo preso tanti ragazzi giovani, serve tempo. Atta e Joao Mario? Nulla di grave.
Gudmundsson e Ndour
Gudmundsson? Pretendo tanto sotto ogni punto di vista, lui può fare bene ma deve migliorare in molti aspetti. Lui come tutti gli altri. Ndour? Un giocatore che ha un grandissimo potenziale, che può crescere ancora. Lui e Brescianini ci hanno dato la giusta solidità.
Mastantuono al debutto
Mastantuono? Non era facile, è entrato quando abbiamo abbassato i giri. Arriva dal Real, ha tutti le doti per dimostrare di essere molto forte. Cercheremo di capire come utilizzarlo, ma conta l'umiltà.
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